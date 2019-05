El reclamo de los vecinos de mayor seguridad parece no ser escuchado, ni siquiera en época electoral, donde años anteriores los gobiernos optaban como medida populista, pero efectiva, saturar los barrios riesgosos de fuerzas federales y Policía Local -pitufos-. Hoy, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, responsable de la situación que se vive, confía de lleno el combate del delito a la impopular Policía Bonaerense.

La joven que ayer por la tarde, en la calle Vicente Casares al 600 evitó ser asaltada, la sacó barata. La rápida reacción de arrojar sus pertenencias al interior de una vivienda no tuvo una represalia por parte de los asaltantes que, ante la presencia de más gente en la calle optaron por huir.