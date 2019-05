La iniciativa fue impulsada por el gobierno local. Participaron cooperadoras, docentes, personal no docente...

Recordó luego que al inicio de la gestión, ningún centro de salud tenía baño para discapacitados, y algunos ni médico, en tanto que en los Hospitales de Islas no había pediatra, y hoy tenemos en todos. “Generamos un Hospital Oftalmológico, una Unidad de Diagnóstico Precoz y hoy los vecinos se sienten orgullosos de esos servicios que necesitaban y demandaban. Así, pasamos de atender 200 mil consultas médicas a más de 1 millón”.

El diputado provincial Juan Andreotti, que recorrió la obra junto al intendente Luis Andreotti, dijo en la oportunidad: “Estamos haciendo la última recorrida antes de la gran inauguración de este Hospital Municipal para diagnóstico y atención de especialidades, que representará un gran orgullo para todos los sanfernandinos. Esta muy esperada obra complementará el trabajo que realiza el Hospital Cordero, de la provincia de Buenos Aires. Como sabemos de las necesidades que no puede terminar de cumplir, el gran desafío del pueblo sanfernandino, que es muy solidario, logró la apertura de este sueño que es un trabajo de años, iniciado renovando cada centro de salud de la Comuna”.