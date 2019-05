El neumonólogo, el doctor Gonzalo Sáenz, explicó: “Decidimos armar un consultorio para atender casos de asma y EPOC, dos enfermedades bastante prevalentes. De cada 100 individuos tenemos 10 asmáticos, de los cuales la mayoría no reciben tratamiento o están mal diagnosticados”. “La idea es que los vecinos tengan acceso al tratamiento de estas enfermedades, que cambió mucho desde 1970 a hoy. A veces quedan viejos conceptos donde solo se usan salbutamol o corticoides inyectables, pero hoy en día disponemos de budesonide, fluticasona y corticoides de acción local inhalada que no afectan al corazón”, añadió.

