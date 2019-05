Al lugar arribaron Bomberos Voluntarios de Morón y una ambulancia del SAME, pero el chofer ya había fallecido. Bajo sus pies se halló un arma de fuego que portaba el camionero, indicaron fuentes, por seguridad.

El hecho se produjo el 10 de marzo, pero se viralizó en las últimas horas, con la difusión en grupos de WhatsApp de las fotos del hecho. En un principio se indicó que se trataba de un delincuente que intentó robarle a un camionero y éste lo aplastó contra la pared. Incluso circula un audio burlándose de la situación, pero no fue real.