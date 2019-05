“La provincia de Buenos Aires y la Nación no invierten, por eso los intendentes estamos poniendo los recursos para nuestra gente”, dijo Magario.

Junto a Nardini, estuvo presente la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien sostuvo que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “ha tenido un gesto de grandeza al haber cedido su espacio”. “Estoy orgullosa de esta apertura que ha hecho y felicito a nuestro candidato Alberto Fernández”, sostuvo.

“Estamos contentos de seguir avanzando con la planificación de obras. Sentimos que hemos correspondido sin prometer algo que no podíamos cumplir”, señaló Nardini, quien además remarcó los problemas que tienen los jefes comunales a la hora de llevar adelante los trabajos. “Aprobamos un presupuesto con un dólar a 38 y hoy está a 46, y eso son menos metros de pavimento”, dijo.