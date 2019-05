Ayer, se realizó una sesión especial para tratar la rendición de cuentas del ejercicio 2018 en el Concejo Deliberante de San Miguel. Críticas de la oposición al manejo de fondos. El dictamen fue aprobado por la mayoría oficialista.

Las principales objeciones de la oposición fueron relacionadas al Fondo Educativo. “Esto no tiene ningún sustento. ¿Cómo respaldan las obras? Porque en el expediente no hay ni proyectos, ni montos, ni el nombre de las escuelas”, señaló Javier Coronel, desde Unidad Ciudadana. Además, el edil remarcó que “el Ejecutivo municipal no haya hecho nada con respecto al boleto estudiantil”.

Otra de las protestas de la oposición fue relacionada a que el Departamento Ejecutivo colocó ciertos fondos en un plazo fijo. “Se ha invertido en un sistema financiero parte del pequeño y costoso aporte del vecino. Son más de 90 millones de pesos”, indicó Coronel.

Por su parte, desde el unibloque Contá Conmigo, José D’agata indicó que la rendición de cuentas “no tiene los requisitos formales”. “No está la documentación respaldatoria, por eso la rechazamos. Entendemos que hay una falta de predisposición del Ejecutivo”, expresó.

Franco La Porta, de Unidad Ciudadana, criticó el expediente y señaló que está “alejado de la realidad”. “No han cumplido con ninguna norma… No tienen apego a la Ley Orgánica de las Municipalidades”, expresó el edil, quien agregó: “No ha habido funcionarios que vengan a dar explicaciones. Presentamos notas y aún no tenemos respuestas”.

La respuesta vino por parte de la presidenta del bloque oficialista, María de los Ángeles Di Conza. “A lo largo de los años está la repetida excusa de la falta de información para desestimar la rendición de cuentas”, manifestó la edil, quien aseguró que el expediente viene a acompañado de la documentación respaldatoria.

A su vez, respondió a las críticas por el dinero depositado en plazo fijo. “Los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires tomaron esta medida, entre ellos La Matanza. ¿Nos acusan de cuidar los recursos de los vecinos?”, lanzó.

El expediente contó con la afirmativa de 14 concejales.