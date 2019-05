El hecho ocurrió hace varias noches atrás pero cobró visibilidad por el coraje de la nena de 11 años que a golpes de puño defendió a su madre de un asalto.

El intento de robo ocurrió en San Martín y Castelli, cuando el delincuente aborda a la mujer para robarle el teléfono celular, propósito cometido a pesar de la actitud combativa de una nena que golpeó a puñetazos al delincuente.

“Esto fue en la puerta de la casa del padre de las nenas, la segunda que aparece en imagen es mi otra hija. Fuimos a buscar un abrigo, yo me quedé afuera esperando y en ese ínterin se acercó el delincuente”, expresó Silvia Fernández en el canal Todo Noticias.

“No vi si tenía arma, me pidió el celular y se lo di, no me iba a arriesgar. La que sí se animó fue mi nena de 11 años que se le tiró encima”, comentó la mujer, la que consideró peligroso el accionar de la menor.