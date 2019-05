Consultado luego por el apoyo del gremio a alguna facción política para estas elecciones ejecutivas, el dirigente respondió: “Lo que importa es estar contra Macri y Vidal. Ellos son los responsables de esta situación de crisis extrema en la que estamos todos los trabajadores estatales. Es clave que los compañeros voten a cualquiera que no sea de esta gestión que nos ha devaluado el salario en un 50 por ciento, destruyó el empleo y apuesta a la timba financiera”.

