La cuota social no deberá superar el 8% del salario mínimo vital y móvil.

Acompañada por el intendente local, Julio Garro; y los ministros bonaerenses de Desarrollo Social, Santiago López Medrano; y de Infraestructura, Roberto Gigante, Vidal destacó que “los clubes de barrio son lugares que no faltan en ningún pueblo de la provincia de Buenos Aires, nos acompañan desde que somos chicos, ofrecen un lugar a la familia, descubren o dan oportunidad a que aparezca un talento deportivo y son un lugar donde sabemos que nuestros hijos van a estar seguros, donde las familias tienen un espacio de encuentro”.