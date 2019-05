Javier Melis, subdirector del Hospital de Trauma y Emergencias, comentó al respecto: “Este tipo de reconocimiento es fundamental, ya que las capacitaciones no solo nos permitirán formarnos sino también formar gente a futuro”. Asimismo, señaló que desde Boehringer Ingelheim pudieron ver la dedicación del personal médico del sistema de Salud local y que “no solo pudieron ver que tenemos el tratamiento para el accidente cerebro vascular sino que tenemos una multiplicidad de especialidades para satisfacer las necesidades de los vecinos de Malvinas Argentinas”.

Al contar con el tratamiento sugerido por la Fundación Angels, los hospitales quedan inscriptos en la lista mundial del tratamiento de la trombólisis. “Es importante destacar no solo que existe un centro argentino, sino que ese centro se encuentra en el conurbano”, dijo Pérez. Además, comentó la importancia del reconocimiento de la fundación, ya que permitirá la capacitación del personal médico de manera más frecuente.