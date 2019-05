Esta tarde, en una jornada en la que gremios englobados de la CGT Zona Norte respaldaron la candidatura a la intendencia de Tres de Febrero del dirigente Octavio Argüello, Hugo Moyano, quien también respalda al dirigente local, comentó que su partido formará parte de la expresión mayoritaria que conformarán junto al PJ y otros 15 partidos políticos bajo la precandidatura de Alberto Fernández a la Presidencia de la Nación.

El sindicalista continuó con críticas al gobierno de Mauricio Macri consideró que gran parte de los trabajadores se equivocaron votando a Cambiemos al creer en la promesa de la quita del impuesto a las ganancias. “Este gobierno terminó sumando más trabajadores al impuesto al trabajo que les saca parte del salario, y por eso quienes se equivocaron en ese momento, no lo van a volver a hacer”, manifestó.

“Necesitamos un gobierno que pueda recuperar la dignidad del trabajador”, exclamó el líder camionero, tras lo que eludió la pregunta de SMnoticias sobre si Alberto Fernández en el hombre en el que confía para lograrlo: “la sociedad reclama un cambio a esta situación insostenible, sin futuro para nuestros hijos y nietos, porque Mauricio Macri no tiene noción de los que es administrar un país”. No obstante, más tarde dijo que si el ex jefe de Gabinete “va a conducir como lo hacía la ex presidenta, se logrará un gobierno que nos pueda sacar de esta situación”.

“Los sectores de la sociedad ven que la decisión de Cristina Fernández ayudará mucho para terminar con un gobierno que nos llevó a un escenario lamentable”, exclamó el presidente del Club Atlético Independiente, y consideró que CFK “ha logrado reconocer y corregir alguno de sus errores”.

Por otra parte, Moyano consideró que Sergio Massa “se vería beneficiado” de formar parte del frente Fernández – Fernández como un eventual candidato a gobernador bonaerense. “Ahí sí ganamos en la primera vuelta cómodos”, opinó.

El gremialista opositor aconsejó a Alberto Fernández cerrar la importación como una de las primeras medidas de gobierno, y “alentar los consumos masivos con mejores salarios para los trabajadores”.