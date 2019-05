Por un error de carga, el gobierno nacional no empadrono a más del 45 por ciento de jóvenes entre 16...

“Además, durante la desprolijidad del proceso, fueron afectados los derechos y garantías constitucionales de los imputados a defenderse y tener el debido proceso legal que les correspondía. La Justicia admitió que no había elementos para citarlos a declaratoria. No estaba claro por qué se los acusaba”, afirmó Henricot.

Sin embargo, afirmó que no se trataba de una situación para festejar. “Las resoluciones judiciales no se festejan ni se desprecian, se respetan y después se cumplen”, indicó.

Por su parte, el abogado Henricot explicó que tras dictarse la nulidad de la imputación tanto el intendente Cáffaro como el resto de los funcionarios ya no son imputados porque se consideró que el proceso legal estuvo plagado de falencias.

Por otro lado, Cáffaro recordó todo lo actuado desde que se planificó poner la ciudad de cara al río con el Master Plan Costanera y ya entonces se asumió la posibilidad que aparecieran especuladores con claras intenciones de enriquecerse con juicios al Estado. “Son cosas que no entiendo, que nos hacen muy mal como sociedad”, añadió el intendente.