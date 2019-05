“Les recuerdo que para el segmento etario de 16 a 18 años el voto también es obligatorio, pero difiere de los adultos y en que en caso de que se abstengan no serán considerados infractores. En este marco, las Defensorías del Pueblo vamos a acompañar al joven para la realización de los reclamos en caso de no encontrarse el padrón provisorio”, completó Rocío Fernández.

Por un error de carga, el gobierno nacional no empadrono a más del 45 por ciento de jóvenes entre 16 y 18 años.