Por último, la vecina Susana consideró: “Yo vine porque me dieron muy buenas recomendaciones del lugar y la atención. El centro es muy completo, te podés hacer todos los estudios. Es maravilloso y es bueno para nosotros”.

Una vecina que se atendió, Blanca, afirmó: “Me parece bien que exista esta Unidad de Diagnóstico, los vecinos lo necesitábamos”. En tanto, Karina de Virreyes, agregó: “Vengo desde que abrió y la verdad que atienden muy bien. Me hice placas, ecografías y consulta ginecológica; estoy contenta”.

“El vecino está necesitando un diagnóstico rápido, y poder acceder a un tratamiento para que su dolencia no se agudice en el tiempo. Ese fue el objetivo de esta gran inversión en salud que hace el Municipio, para que el vecino se encuentre con respuestas que le resuelvan la vida y no deambule por distintos lugares sin diagnóstico”, concluyó.

La secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio, quien acompañó la celebración del aniversario, expresó: “La Unidad de Diagnóstico Precoz les dio a los vecinos muchísimas satisfacciones, con su equipo importante de médicos y pediatras, igual que toda la parte nueva de diagnóstico por imágenes que encaró el Municipio. Tres años después, hemos llegado a tener 312 atenciones, prácticas y estudios para el vecino de San Fernando, algo a lo que no podía acceder. Es el primer paso al desarrollo del Hospital Municipal pronto a inaugurar”.

