Hubo heridos leves, tanto del auto como de la camioneta, trasladados al Hospital Raúl Larcade de San Miguel por el SAME.

Lo concreto es que esta mañana el accidente no fue tragedia de milagro, ya que por la hora no había personas esperando el colectivo en la parada que quedó derrumbada por el impacto de la camioneta de repartos del comercio Sabores Express, tras chocar a un Peugeot 208.

Las velocidades máximas no son respetadas, denuncian los vecinos del límite entre los barrios Sarmiento y Santa Brígida. Debaten en redes sociales entre semáforos y lomas de burro.