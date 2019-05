El concejal Rodrigo Molinos trasmitió el saludo del intendente Julio Zamora por intermedio de una carta y dijo: “Este lugar no sólo es muy significativo para los vecinos de Tigre sino también para todos los turistas que vienen a visitarnos. El Municipio tiene un compromiso con la institución y seguiremos redoblando los esfuerzos para trabajar en diversas iniciativas juntos”.

En el marco de la celebración del 127 aniversario del Museo Naval de la Nación, autoridades del Municipio de Tigre entregaron una placa alusiva y destacaron el emblemático edificio como parte de la historia Argentina. La actividad contó con la presencia de miembros de la Armada, ex combatientes de Malvinas y vecinos.

