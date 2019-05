Autoridades de la Comuna participaron de la celebración junto a miembros de la Armada, ex combatientes...

Y Ramón, de 71 años, otro vecino, finalizó: “Viví toda mi vida acá en la zona. Me parece que el operativo es muy bueno para nosotros que trabajamos, vamos y venimos, es una tranquilidad. Me pueden parar y está todo bien, porque tengo todo en orden. Que San Fernando siga así”.

Héctor, también vecino de San Fernando, agregó: “Me parece perfecto los operativos, pero en mi opinión, me gustaría que aparte de las vías principales, sería ideal que se hagan en los barrios. Tengo todo en regla”.