El dirigente de Tres de Febrero, Eduardo Márquez, opinó sobre la fórmula presidencial que integran Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

El sábado sucedió un acontecimiento que sorprendió a toda la esfera política de Argentina: Cristina Kirchner cedió protagonismo y designó a Alberto Fernández para encabezar la fórmula presidencial con el objetivo de ganarle las elecciones a Cambiemos.

“Me llamaron amigos para contarme. Me sorprendió gratamente la noticia. Alberto tiene el perfil indicado para establecer lazos con toda la oposición, de manera tal que la suma de las partes forme el todo lo que necesitamos para terminar con el nefasto gobierno de Macri”, dijo Márquez.

Hombre de Alberto Fernández en el distrito y miembro del Grupo Callao, Márquez indicó que “La situación económica, política y social que se vive en nuestro país no dista mucho a la de 2001. Para revertir esta crisis, se necesita diálogo, la generación de acuerdos y experiencia en gestión. Claramente, Alberto Fernández es el indicado para superar esta crisis”.

Sobre Cristina Fernández de Kirchner, indicó: “Además de ser la dirigente más preponderante de Argentina, la veo distinta, más sabia, e incluso más reflexiva que en otras oportunidades. Tiene todas las condiciones para llegar a la Presidencia, pero en un acto de generosidad, eligió acompañar a Alberto porque piensa que puede ser mejor para lograr amplitud y unidad en pos de crear una nueva mayoría”.

Con respecto a Tres de Febrero, el ex precandidato a intendente hizo hincapié en que “Nuestro distrito no escapa a la realidad nacional. Tenemos la obligación y el deber de transformar el descontento de la gente en acciones y propuestas concretas para mejorarle la calidad de vida a todos los tresfebrerenses. Lo que viene no va a ser fácil, y debe encontrarnos trabajando codo a codo con los vecinos, para lograr un triunfo que le devuelva la esperanza a todas y a todos”.