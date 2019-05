Y a esa crisis, se le suma la ineficacia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Cristian Ritondo, que no lograr resultados efectivos a la hora de combatir el delito.

La delincuencia no da tregua, a toda hora y con distintas modalidades se hacen de lo que tengan al alcance. Esta tarde, el ladrón, que quedó bien escrachado en un video que publicó la página Bella Vista – Bs.As., se fue cabizbajo luego de atracar un local de ropa: esperaba encontrar algo más que los pocos billetes que había en la caja, pero no tuvo en cuenta la crisis económica causada por el gobierno de Cambiemos.