En el mismo, se abordó la temática mediante una actividad lúdica de armado de rompecabezas, con figuras que representaban situaciones de acoso escolar, y otras de respeto, amistad y compañerismo. Luego se reflexionó acerca de las imágenes armadas, y los alumnos plasmaron cuáles eran acciones de Bullying y cuáles no. También escribieron sus percepciones acerca del tema.

This site is protected by wp-copyrightpro.com