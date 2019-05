Miles de vecinos participaron de la Fiesta Patronal de la localidad de Fátima, en honor a la virgen Ntra. Señora de Fátima. Múltiples actividades para toda la familia tuvieron lugar desde las 10 horas en el predio ubicado sobre la calle Gorostiaga y Quirno Costa.

Cerca del mediodía, con la presencia del intendente Nicolás Ducoté y autoridades pilarenses, se realizó el tradicional desfile cívico tradicionalista.

Al respecto, Ducoté señaló: “Acompañamos a los vecinos en la celebración de la primera fiesta patronal del año. Quienes las organizamos y trabajamos para que sean posibles, creemos en la importancia de este espacio de encuentro comunitario. Más allá de este festejo, seguimos trabajando en Fátima para que esta comunidad crezca día a día y haya, aún, más motivos por los cual celebrar”.

Por su parte, la Secretaria General, Lucía Ravina, expresó: “La organización de este evento, que incluye a muchas áreas municipales, es un esfuerzo muy grande que vale la pena, cuando vemos a tantas familias disfrutando de este festejo. Ahora vamos a seguir trabajando de cara al resto de las, al menos 16 celebraciones que tenemos por delante”.

Luego del desfile, por el cual pasaron instituciones intermedias, establecimientos educativos de la zona, los Bomberos Voluntarios, Escuelas Municipales, centros tradicionalistas, escuelas deportivas municipales y centros comunitarios, los vecinos pudieron disfrutar de distintas propuestas.

La tarde estuvo llena de entretenimiento y gastronomía. Mientras algunas familias disfrutaban de los espectáculos musicales y coreográficos montados en el escenario principal, otros pudieron degustar la gran variedad gastronómica en los puestos a cargo de las instituciones, y pasear por los puestos de artesanos que ofrecieron sus productos.

Asimismo, acompañando durante toda la jornada, el Camión Sanitario estuvo presente prestando sus servicios.

Como es tradición en estos eventos, poco antes del gran cierre, tuvo lugar la elección de la Reina. En esta oportunidad se coronó a Morena Risoli de 15 años; a Katia González como la Primera Princesa y la Segunda Princesa fue Lucila Martinez.

La nombrada Reina, oriunda del barrio El Progreso de Fátima, expresó: “Todo comenzó cuando una vecina me dijo que me anotara, pero no me lo esperaba. Estoy muy feliz, agradecida y ansiosa por representar a mi localidad”.

El gran cierre de la Fiesta estuvo a cargo del artista Nico Mattioli que hizo vibrar a los vecinos en el atardecer de Fátima.