De esta manera ratificó que el postulante de Cambiemos en el distrito será el actual jefe comunal, Jaime Méndez. “Estamos muy contentos con su trabajo y la población también, tiene un 70 por ciento de aceptación y lo que ha hecho supera largamente lo que hicimos los últimos intendentes”, dijo. “Nunca hubo otro candidato que no sea Jaime Méndez”, concluyó.

En cuanto al llamado “plan V”, que posicionaría a la gobernadora María Eugenia Vidal como candidata a la presidencia, de la Torre fue contundente. “No existe ésa posibilidad más allá del pedido desde afuera, la intención es más limarlo a Macri que otra cosa, no hay equipo que tenga mayor capacidad de conocimiento de lo que se necesita que el que encabeza el presidente”, aseguró.

El ministro de Gobierno bonaerense aclaró que tiene “buena relación” con Alberto Fernández y lo calificó como “una persona que tiene diálogo con la super estructura de la política”. “Tal vez la ex presidenta está buscando eso”, dijo.

“Ella tiene claro que para gobernar no alcanza un sólo sector, es misterioso saber si lo conseguirá. Cualquier jugada en política no da certeza”, manifestó. “En los próximos meses se verá”, añadió.

Para de la Torre, la postulación de Alberto Fernández a la presidencia “demuestra que Cristina Kirchner no llegaba a ser presidenta por si sola y que necesitaba de otros sectores”. “La idea de buscar a una persona que tiene buen diálogo demuestra éso”, agregó.

En diálogo exclusivo con SMnoticias, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre, dio su mirada sobre la postulación de Alberto Fernández como presidente y de Cristina Kirchner como vice. Además ratificó que no existe el denominado “plan V” y que Jaime Méndez será el candidato a intendente de Cambiemos.