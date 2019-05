“La problemática del delito urbano en el territorio bonaerense merece un abordaje diferenciado del resto del país. No podemos replicar recetas exportadas de otros países tal cual muchas veces se pretenden imponer. Todavía seguimos con una especie de miopía que no nos permite visualizar que contamos con las herramientas para darle una mejor respuesta al delito en la provincia”, expresó el doctor Diego Dieguez Ontiveros, para luego agregar: “Si analizamos la estadística de investigaciones criminales en trámite, que proporciona periódicamente la Procuración General, descubriremos que existe una cantidad de delitos poco visibilizados pero que atañen a la violencia diferencial de la región. Un correcto abordaje criminológico puede ser el punto de partida para optimizar recursos humanos y presupuestarios”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com