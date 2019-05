Del mismo participan 10 equipos de las categorías Adultos, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, con dos fechas al mes. El Polideportivo 8, sito en French al 1500, es el anfitrión, que ofrece una amplia variedad de deportes para que todos los vecinos puedan practicar.

En el Polideportivo 8, ubicado en French 1500, comenzó a disputarse el Torneo de Voley Anual, del que participan representantes de todos los ‘polis’ sanfernandinos.

El director del espacio deportivo, Mariano Martínez, expresó: “Este es un torneo de Adultos, y el miércoles próximo habrá un torneo de Sub 14, 16 y 18, ambos anuales e interpolideportivos. Habrá dos fechas por mes de cada categoría, para que chicos y adultos tengan la posibilidad de jugar los partidos”.

Agregó que el Polideportivo 8 ofrece además Gimnasia, Zumba, Natación para adultos, niños y bebés, Aquagym y Rehabilitación. También tienen colonia de vacaciones para personas con discapacidad y se disputan torneos de Fútbol para adultos, menores y femenino, Escuelita Deportiva, y colonias de verano e invierno. “Tenemos una gran oferta deportiva, y los vecinos por suerte la aprovechan y están muy contentos. Por eso agradecemos sobre todo el apoyo que recibimos del Municipio”, concluyó.

Virginia, la coordinadora de Campo del Polideportivo 8, detalló: “Este es el evento anual de Voley, que incluye a todos los polideportivos. Son alrededor de 10 equipos, con algunos ‘polis’ con más de un equipo, permitiendo que el torneo sea más extenso que otros años. Este año, dividimos las categorías, los viernes Adultos y los miércoles con las categorías Sub 14, 16 y 18, con un set a 25 puntos para un mejor nivel de juego”.

“El torneo anual comienza hoy con Adultos, con encuentros alternados cada 15 días. El miércoles próximo siguen los Sub 14 y Sub 18, y después pasamos a junio”, finalizó.

Vanesa, vecina de Villa Hall, dijo: “A mí me gusta, es un deporte que hice de chica y retomé de vuelta en este ‘poli’. Esto de los torneos está bueno para aprender un poco más. Hicimos nuestra camiseta como corresponde, y también como incentivo para el ‘poli’, para que cada uno tenga su propia camiseta. Lo recomiendo, es más, tengo a mi nene que viene a la Escuelita Deportiva”.

Y Leonel, que juega en el Polideportivo 7 del barrio Infico, expresó: “Es una experiencia muy linda, la verdad que las veces que hemos jugado Voley acá nos han tratado muy bien. Es conocer gente, divertirse y a veces compartir una comida juntos. Y las canchas son hermosas”.