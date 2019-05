Ante el violento accionar de los maleantes, las dos mujeres decidieron refugiarse. Una de ellas fue a esconderse hacia la zona del baño mientras que la otra chica se dirigió hacia la caja donde inmediatamente activó la alarma, que generó que los dos sujetos huyeran sin concretar el robo, pero no sin lograr ser registrados por las cámaras de seguridad.

Fue alrededor de las 12 horas del pasado viernes en el Rapipago ubicado en las calles Vidal y San Lorenzo. Para no llamar la atención, uno de los asaltantes entró al lugar vestido de trabajador de construcción y sacó un gran martillo con el que golpeó el vidrio que separa a las empleadas de los clientes. Mientras que el segundo delincuente las apuntaba con un revólver al grito de “dame la plata”.