Tras el anuncio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que integrará la fórmula presidencial...

En el marco del Programa Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia que se viene desarrollando en el Municipio desde agosto de 2018, en articulación con los equipos del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, se llevó a cabo la segunda edición a nivel nacional de la jornada “Hackatón”, planteando desafíos a los jóvenes y brindarles las herramientas para que diseñen y elaboren sus propias soluciones y propuestas.

El Gorki Grana recibió el primer “Hackatón, hablemos de todo” en la Provincia, un encuentro dirigido a jóvenes con el objetivo de debatir e informarse sobre temáticas como la prevención del embarazo adolescentes no intencional o la violencia de género. El intendente Ramiro Tagliaferro participó de la jornada junto a chicos y docentes.