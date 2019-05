El precandidato a intendente Diego Achilli advirtió hoy que “la seguridad no es prioridad en Tres...

Andrés Alloggio de 46 años, quien resultó herido de bala en su mano derecha y permanecía internado en el hospital Ramón Carrillo de Ciudadela quedó detenido por orden de la fiscal Marcela Costa de la UFI 2 de San Martín, quien tras videos aportados por las cámaras de seguridad de la estación pudo determinar que el hombre no resulta ajeno al hecho que se investiga.