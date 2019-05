Tras una persecución, los dos hombres fueron detenidos en las calles Becker y Oliden. Identificados, resultaron mayores de edad, oriundos de José C. Paz, que al momento de su detención se encontraban armados.

Gracias a las cámaras de seguridad se detuvo en Del Viso a dos sujetos que intentaban ingresar a un domicilio. Inmediatamente se activó el sistema de alerta temprana del Centro de Operaciones Municipales cercando a los dos hombres, vecinos de de José C. Paz.

Atraparon a dos ladrones de José C. Paz durante intento de entradera en Del Viso