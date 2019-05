La pregunta se la hace un socio de la institución de Victoria. Cita un antecedente en Paraguay, en el cual un club logró la clasificación a ese torneo continental, y pese a irse al descenso, participó del mismo. El reclamo a las autoridades de Tigre en la antesala de una nueva -y paradójica- injusticia.

Desplegando un futbol ofensivo y vistoso, el Club Atlético Tigre logró ubicarse en el puesto 9 de la tabla. Si bien no alcanzó su objetivo central, el de mantener la categoría, esa posición le permitió clasificarse a la Copa Sudamericana del año 2020.

Sin embargo, esa plaza para la competencia continental fue para Huracán, el décimo. ¿Por qué? Porque el estatuto de la Superliga no permite que equipos que se hayan ido al descenso disputen torneos internacionales.

Ante este escenario -a todas luces injusto- Guillermo Bonfiglio, socio 8342 de la institución de Victoria, realizó un reclamo antes las autoridades del club. Mediante una nota dirigida al presidente Ezequiel Melaraña, recordó que “en la Republica del Paraguay, el Club Independiente de Campo Grande desciende de categoría pero a su vez clasifica para la Copa Sudamericana”.

Y remarcó: “No solo clasifica, sino que también jugó dicha competencia, perdiendo por peneales con el equipo colombiano La Equidad”. Adjuntó a su nota, además, un artículo periodístico del diario Olé en el que se consigna esta información.

El reclamo del socio del Club Atlético Tigre es claro: Que se aplique la misma lógica y se dé un “similar comportamiento deportivo (…), máxime que ambos equipos integran la Conmebol”. La nota aún no tiene respuesta de parte de la institución.

Paradojas

Conseguida la clasificación a la Sudamericana, y dejada sin efecto por cuestiones reglamentaristas que no tienen en cuenta, por ejemplo, una doble pena, es decir, pérdida de la categoría y la imposibilidad de disputar torneos internacionales, Tigre está en la puerta de una llamativa paradoja.

Por un lado, después de golear 5 a 0 a Atlético Tucumán en las semifinales de la Copa Superliga, prácticamente se aseguró un lugar en la final de ese torneo nacional que otorga un pase directo a la Copa Libertadores, para el campeón; y la clasificación a la Copa Sudamericana para el subcampeón.

Entonces, pese a tener casi abrochada una clasificación a la Sudamericana, solo podrá jugar la Libertadores. ¿Por qué? Porque el artículo 13 del reglamento del torneo determina que se hacen excepciones tanto en este certamen como en la Copa Argentina para los que salen campeones y descendieron en la pasada Superliga.

De ser segundo, no podrá jugar la Copa Sudamericana, ya que no hay excepción para un subcampeón, con lo cual el Club Atlético Tigre ya no tiene chances de jugar la próxima Sudamericana y sólo podría clasificar a la Libertadores, por supuesto, siendo campeón de la Copa Superliga. Paradojas que ofrece el futbol argentino.