El precandidato a intendente Diego Achilli advirtió hoy que “la seguridad no es prioridad en Tres de Febrero, en tan solo horas pasamos de un robo comando en un supermercado en Martín Coronado a un operativo en una estación de servicio en Ciudadela con cuatro trabajadores baleados por delincuentes”.

“El trabajo de toda Secretaria de Seguridad, cuya creación propusimos desde el Concejo Deliberante, es apoyar a las fuerzas policiales, un trabajo que claramente no se viene haciendo con cámaras que no graban, no monitorean y una coordinación que no existe en todo el distrito”, señaló.

Asimismo, dijo que “no podemos seguir conformándonos con que no nos maten, hay cuatro laburantes que fueron heridos y si continuamos así vamos a tener que lamentar la pérdida de una vida inocente”.

Achilli expresó además que “el intendente debe ocuparse de resolver los problemas y en colaborar con las fuerzas que nos tienen que proteger”.

En ese sentido, sostuvo también que “Valenzuela tiene que ocuparse de los problemas reales de los vecinos de Tres de Febrero como la inseguridad, la atención primaria de la salud y en coordinar políticas públicas con la Provincia y la Nación”, aseveró el precandidato a intendente.