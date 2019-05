Santiago Aparicio, presidente del Concejo Deliberante de San Fernando, supervisó el avance de trabajos de mejora de la red hidráulica en la calle Belgrano. “Es una obra que la tenemos programada hace más de un año, es muy importante para que en el túnel de avenida Avellaneda no se junte el agua en días de mucha lluvia en poco tiempo. Es una mejora que va enlazada con todo el asfalto de hormigón que se está haciendo sobre la calle Belgrano”, explicó el funcionario.

This site is protected by wp-copyrightpro.com