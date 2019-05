“Esto no lo hizo la Municipalidad sola, lo hicimos entre todos, entre un montón de vecinos de bien de La Chechela que ven que está gestión los integra y los invita a participar. Ésta es la Argentina que queremos y nuestro humilde aporte desde el partido de Escobar, con la mirada permanente en la inclusión social”, finalizó el jefe comunal.

“Cada obra es un logro en una película que continúa. Hoy damos un paso más de las tantas acciones que queremos hacer. Además, en el Día de la Escarapela, que es uno de los símbolos máximos de nuestro ser nacional, defendemos la noble igualdad, entendemos que no hay unos juegos para privilegiados y otros para olvidados, sino que están los mismos juegos con la misma calidad en todas las plazas de Escobar. Desde la calesita que fue un sueño que tenían muchos vecinos, a estos nuevos juegos, al asfalto en la calle Belén y al estabilizado que estamos haciendo en la zona, el mensaje es claro, trabajar con todos y seguir mejorando cada uno de los rincones del distrito”, enfatizó Sujarchuk durante el acto de apertura, rodeado de cientos de vecinos.