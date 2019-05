Con alegría, la mayoría del grupo compartió cómo fue su primera excursión en lancha y en el Delta. Al respecto, la adolescente Dabarís señaló: “Me gustó mucho porque está muy adaptado, hay rampas y está bueno que hayan visto eso. Fue muy lindo venir a la isla con mis compañeros”. A su vez, María Eugenia, vecina del grupo de adultos, dijo: “Venía al río cuando era chica y volver me hizo acordar a mi niñez cuando mi papá me traía a pescar”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com