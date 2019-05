Sin dudas la campaña en Tres de Febrero promete intensidad, con la mala performance de los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y el perjuicio que provoca a sus intendentes, por un lado, y por el otro, ante la falta de unidad del peronismo comunal, el desconocimiento de la gente al precandidato presidencial Alberto Fernández, y la falta de timing de la dirigencia local, acostumbrados a esperar el designio de un líder que ya no lidera.

Por qué no ingeniosa, la sátira de ¿Dónde esta Wally? con la cara del intendente Diego Valenzuela que utiliza un sector de la oposición en una campaña política que puso primera en Tres de Febrero. Pero nada lento de reacción, el alcalde del Pro no tardó en responder, y este domingo publicó en sus redes una simpática respuesta al interrogante de la dirigencia peronista.

No lo busquen más, acá está Valenzuela