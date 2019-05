Al parecer, el propio Estado no puede garantizar la seguridad para su propio erario, y en el mismo comunicado de prensa, indican que los “dirigentes de Zárate Transporte Sapem se mostraron preocupados por esta situación y están manteniendo una serie de reuniones con diferentes áreas de gobierno, como la de Seguridad, para frenar esta situación y poder circular sin poner en riesgo la salud de los trabajadores y de los pasajeros”.

Desde el Municipio denuncian un incontrolable ataque a unidades del Sistema Integrado de Transporte “que no sólo pusieron en peligro a los pasajeros, sino que también generan una constante sangría económica”.

En Zárate, Cáffaro no puede darle seguridad a sus colectivos municipales