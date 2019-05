El jefe comunal, expresó: “Es bueno encontrarse con los vecinos y ver que se los dignifica a través de la obra pública. A este lugar, como estaba el Campo Rossi, no le daban bolilla y lo dejaban siempre para lo último. Esto es crear accesibilidad. A los vecinos que todavía no les llegó el pavimento tienen una alternativa más cercana para ingresar o egresar del barrio, conecta con otras preexistentes y cambia sustancialmente la vista de este lugar”.

