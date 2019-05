Tras efectuar peligrosas maniobras para esquivar el tránsito, el sujeto tomó la salida de Carlos Casares, en San Fernando, e intentó fugarse por la calle Ex Combatiente Juan Reguera. El móvil del COT logró alcanzarlo pero el malviviente se arrojó del automóvil en movimiento, pretendió escaparse corriendo y se escondió en un domicilio.

