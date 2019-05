“Nuestro país y nuestra provincia atraviesan una profunda crisis económica, social y de representación política. Buenos Aires es una de las provincias más afectadas por el plan económico de Cambiemos, que repercutió en la vida de sus habitantes con despidos masivos, un ahogamiento de las pymes, una inflación incontrolable y un ajuste insensible sobre los que menos tienen, que no hizo más que aumentar la pobreza. Esto, no hay lugar a dudas, es el gran fracaso de Macri y Vidal”, expresa el comunicado oficial emitido por diputados y senadores del espacio que lidera el tigrense.

