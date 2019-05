Leandro Martín, subsecretario de Espacio Público, precisó: “Los tres areneros serán reemplazados por pisos de goma antigolpes para el área de juegos, ideal para que los chicos no se lastimen. También sumaremos juegos, bancos y mejoraremos el acceso por escalinatas a la plaza”.

