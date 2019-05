Los próximos sitios a visitar son, los días lunes 20 y martes 21 de mayo, la Plaza Ibáñez, ubicada en Thames y Pedro Monti, barrio Teniente Ibáñez. Luego, el miércoles 22, jueves 23, y viernes 24 de mayo, estará en Plus Ultra y Manuel Biedma, en el barrio San Calal.

This site is protected by wp-copyrightpro.com