Además, la imagen negativa del actual intendente Morón es más alta que la del ex jefe comunal. Ningún...

“Me emocionó el video, me emociona ver que se está haciendo todo lo posible por recuperar el rumbo del país. Además del anuncio de la fórmula presidencial, es un llamado a la reflexión al pueblo argentino que vale la pena escuchar atentamente”, destacó Achával. Y continuó: “Más que nunca están puestos sobre la mesa los dos modelos de país, que se discuten históricamente. Si para algo sirvió el gobierno de Macri, es para entender que no es con el Fondo Monetario Internacional, ni con flexibilización laboral, ni con ajuste. La Argentina sale adelante generando trabajo, protegiendo la industria nacional, con más inclusión y más oportunidades para todos. Estoy seguro que la fórmula Fernández- Fernández puede volver a poner al país de pie”.