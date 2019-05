Acerca del título, Yamil Peralta indicó estar “disfrutando mucho este momento”. “Todo el apoyo que recibí me llena el corazón. Ir al supermercado o caminar por el barrio y que se acerque un vecino a decirte que se alegra por vos, te da mucha fuerza”, añadió.

“Ahí arriba, todas las peleas son batallas, y Huracán fue un desafío especial. Fue muy importante poder estar rodeado de mi familia, amigos y la gente con la que entreno todos los días”, contó. Y declaró: “Este triunfo me llena de ganas para seguir entrenando con toda”.