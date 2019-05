Zabaleta felicitó por redes sociales al ex jefe de Gabinete por su decisión y señaló: “El pueblo argentino renueva las esperanzas de volver a ver a nuestro país de pie y sus sueños convertidos en derechos. Gracias Cristina, una vez más demostraste tu enorme humildad y amor”. “A partir de hoy sabemos que vamos a poner a nuestro país de pie otra vez”, agregó.

Tras el anuncio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que integrará la fórmula presidencial con Alberto Fernández como candidata a vice, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, puso primera y apenas horas después de conocida la noticia instaló mesas en todo el distrito para respaldar la propuesta electoral peronista desde el distrito del oeste del conurbano.