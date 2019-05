“Es una alegría muy grande tener en Tigre esta muestra, con la figura de una mujer que hizo grandes cosas en nuestro país. Hoy, en tiempos de tanta injusticia, debemos trabajar por aquellos que no la están pasando bien”, sostuvo la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Roxana López. A su turno, la concejala Florencia Mosqueda, indicó: “Es emocionante vivir este acontecimiento en nuestra ciudad. Creo que Perón no hubiera podido haber plasmado su gestión y cambio cultural sin la llama de Evita”.

“Es un placer estar junto al intendente y la comunidad en este maravilloso museo celebrando los valores de Evita. Su lucha por la igualdad, la solidaridad y el trabajo para que Argentina sea el país inmenso que nos merecemos. La familia de Eva somos todos los que la amamos y no sólo los que llevamos su sangre. Ella puso todo su amor en la política y eso es lo que más me conmueve”, expresó la diputada nacional, presidenta ad honorem del Museo Evita y nieta de Eva Duarte de Perón.