El Frente de Unidad Docente denuncia que “el Consejo Escolar ya no tiene plata para pagar las obras...

Sobre la confluencia electoral con los actores que conformaron el auditorio este viernes, el ex candidato a intendente de San Martin dijo que la convocatoria no abarcó política partidaria, “fuimos muy transversales, y esto nos pone en un espacio cómodo, porque la madurez le hace bien a la democracia”. “Somos gente de distintos espacios políticos y podemos pensar las mejores formas para una ciudad, porque en San Martín nos conocemos todos”, cerró.

El ex intendente entiende que “la gran cuestión es decir como acordamos soluciones de conjunto, y para eso tenemos que saber comunicarnos”.

Brown, en dialogo con este medio, dijo que desde el Centro de Pensamiento Estratégico se promueven este tipo de encuentro “con información significativa de la vida política, de las estrategias no solo para ganar una elección, sino también para hacer una buena gestión de gobierno”. “Es valioso que los argentinos dejemos de atender los enfrentamientos y la grieta para pasar al análisis de este tipo de información”, sostuvo.