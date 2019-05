“Junto con Verónica nos reunimos a diario para articular políticas que nos permitan seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos. Escuchamos con sensibilidad la angustia que viven los argentinos en torno a la situación económica, por eso no perdemos ni un minuto de trabajo ni ponemos excusas para seguir haciendo. Conozco el interés de Verónica por la educación y por eso la invité a conocer el Centro de Educación Lúdica Interactiva. Con ella compartimos la sensibilidad para entender que el conocimiento es un bien público que debe compartirse con generosidad y por eso promovemos estos dispositivos para mejorar sustancialmente la calidad del aprendizaje, tomando acciones concretas que aportan a una mejor calidad de enseñanza para todos los alumnos del sistema”, expresó Sujarchuk.

