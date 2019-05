El acto tuvo lugar en el predio de la Unión Ferroviaria, ubicado en el centro de la ciudad. Participaron el Partido Justicialista de Hurlingham y organizaciones como CTA, Peronismo 26 de Julio, Movimiento Mayo, UPCN, Fesimubo, SEJANA, Movimiento Evita, CTEP, Frente Grande, Descamisados, Corriente Martín Fierro, COPO, Multisectorial, Frente Transversal, Mujeres que Florecen, Movimiento de Restauración Peronista, representantes gremiales y la ex senadora Esther Barrionuevo.

“Fuimos parte de esos años maravillosos que tienen que volver. No hay proyecto de municipio que se pueda desarrollar si no hay una economía puesta el servicio del trabajo y la producción, y eso es lo que vamos a hablar con cada vecino”, finalizó el intendente.