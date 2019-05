No estuvieron presentes en la jornada, los concejales de Cambiemos, Alex Campbell e Ignacio Semenzato; y el legislador de Unidad Ciudadana, Carlos Retegui.

“Ante una emergencia social como la que se vive actualmente, con muchos vecinos que no pueden darle un plato de comida a sus familias, no se puede tener dinero en plazos fijos. Se necesita más sensibilidad”, reclamó, e instó a “repensar que hacer con esos recursos para darles aire a los vecinos”.

Po otra parte, desde Unidad Ciudadana, el concejal Ignacio Álvarez explicó que no aprobaron la rendición de cuentas y solicitaron que el expediente permanezca en comisión por diversos motivos. Uno de ellos, es que la Comuna registró, durante el año pasado, “alrededor de 1400 millones de pesos en plazos fijos e inversiones financieras”. “Si están esos recursos, porque se aumentan las tasas y se presionan los bolsillos de los contribuyentes, principalmente de comercios y pymes”, declaró, y consideró que “los vecinos no pueden seguir sosteniendo los aumentos de tasas”.