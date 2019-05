Los camiones municipales descargan basura en sus narices. Los vecinos de San Atilio no pueden creer como...

“Cristina le habla a todos los dirigentes que estén en contra de este modelo de exclusión de Cambiemos. Cristina les habla a los argentinos de buena fe, los que tengan una idea de una Argentina de trabajo, de producción, del crecimiento sostenible. No solo le habla a Alternativa Federal sino también a otros espacios que pueden integrar el gran frente que se está proponiendo desde el peronismo”, completó Zamora.

Luego, en declaraciones a la prensa, el alcalde de Tigre realizó declaraciones políticas y opinó sobre la visita de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la sede del Partido Justicialista. Expresó que es natural que ella fuera ya que es justicialista y que fue “un buen gesto de la presidenta, con mucha humildad”.