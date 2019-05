Por otro lado, el proyecto que contempla distintos avances en el Club Defensores de Belgrano, del barrio Ibáñez, incluye el desarrollo de una plaza pública frente al predio, que a su vez será renovado a partir de los aportes del Fondo de Fortalecimiento Institucional. En tanto, en el barrio San Francisco, se colocarán once módulos con la capacidad de albergar hasta 40 personas que puedan estar sufriendo situaciones de emergencia, como en el caso de incendios. La obra contará con gabinetes psicológicos, un comedor y espacios de recreación con la meta de contener a quienes padezcan este tipo de incidencias.

Los diseños están centrados en el Polo Deportivo, donde se sumarán diferentes estructuras ideadas para el bienestar de grandes y chicos; en el Jardín Municipal 12, que contará con una nueva sala de artes plásticas; en el barrio San Francisco, en el que se instalarán once módulos para cobijar a personas que padezcan situaciones de emergencia; y en el barrio Ibáñez, donde se generarán nuevos espacios públicos alrededor del Club Defensores de Belgrano.